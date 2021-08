iGuzzini acquisisce il controllo totale di Sistemalux e rafforza presenza in Nord America

simone borghi 31 agosto 2021 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

iGuzzini illuminazione ha acquisito il restante 30% delle azioni di Sistemalux. Con questa operazione, l’azienda rafforza ulteriormente la sua presenza e quella del Gruppo Fagerhult (di cui fa parte iGuzzini illuminazione) in Nord America, migliorando la capacità di penetrazione di questo importante mercato caratterizzato da grande specifica internazionale, elevati standard tecnologici e alta stima di crescita.Sistemalux ha sede a Montreal, in Canada, e ha un rapporto commerciale di lunga data con iGuzzini. Oltre a offrire soluzioni di illuminazione premium con il proprio marchio, è stato un partner importante per l'introduzione del marchio iGuzzini negli Stati Uniti e in Canada. Nel 2020 le vendite nette sono state di circa 27,3 milioni di euro. Nel 2018 iGuzzini aveva acquisito il 70% delle azioni di Sistemalux e ora ne acquisisce il restante 30%.