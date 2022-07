Gruppo Aeffe: Matteo Scarpellini è il nuovo chief financial officer

Aeffe – la big del lusso che opera sia nel settore del prêt-à-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria con marchi come Alberta Ferretti, Moschino e Pollini – ha annunciato la nomina di Matteo Scarpellini quale nuovo chief financial officer del gruppo. A partire da oggi assumerà la responsabilità delle aree amministrazione, finanza e controllo e, previa deliberazione di conferma in tal senso del consiglio di amministrazione del prossimo 28 luglio, Scarpellini ricoprirà inoltre la carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Alla data odierna, per quanto noto alla società, Scarpellini non risulta essere titolare di azioni ordinarie di Aeffe.