Giovedì in asta Btp e CCTeu per massimi 7 miliardi

Il 30 giugno il Tesoro metterà in asta titoli di Stato a medio-lungo termine per massimi 7 mld. Nel dettaglio è previsto il collocamento di BTP a 5 ani (scadenza dicembre 2027) per un ammontare compreso tra 3,5 e 4 miliardi di euro Offerto anche il Btp a 10 anni (scadenza dicembre 2032) per 1,5-2 mld. Infine prevista l’emissione di CCTeu 7 Anni per 750 mln-1 mld.