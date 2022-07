Generali: cda coopta Stefano Marseglia al posto di Caltagirone

Il consiglio di amministrazione di Generali ha nominato a maggioranza per cooptazione Stefano Marsaglia amministratore della società al posto del dimissionario Francesco Gaetano Caltagirone. “A tal fine – spiega una nota -, il consiglio, su conforme proposta del Comitato per le Nomine e la Corporate Governance assunta all’unanimità, ha esaminato i candidati inseriti nella lista presentata, in occasione dell’assemblea degli azionisti, dall’azionista VM 2006, non nominati in tale occasione” Pertanto, prosegue, “ha preso atto dell’indisponibilità di Claudio Costamagna, ha ritenuto, a maggioranza e con il dissenso dei consiglieri Marina Brogi e Flavio Cattaneo, privo dei requisiti per la nomina Luciano Cirinà e ha messo in votazione le candidature di Alberto Cribiore, Maria Varsellona, Paola Schwizer e Andrea Scrosati, per ciascuna delle quali si è registrato il voto favorevole della maggioranza del consiglio”. Tuttavia, “avendo detti candidati condizionato la loro accettazione ad un voto unanime, la nomina (come in precedenza avvenuto con la candidata Roberta Neri) non si è perfezionata”. Il cda ha così proceduto, sempre a maggioranza e con il dissenso dei consiglieri Brogi e Cattaneo, alla nomina di Stefano Marsaglia (approvata dal collegio sindacale).