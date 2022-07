Generali, cambio importante nel CdA: nominato Marsaglia, subentra al dimissionario Caltagirone

Nomina importante nel CdA di Generali quest’oggi. Stefano Marsaglia entra nel board del Gruppo, dove prenderà il posto dell’uscente Francesco Gaetano Caltagirone. A comunicarlo è la stessa società con una nota ufficiale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi oggi sotto la presidenza di Andrea Sironi, ha nominato a maggioranza per cooptazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 28.13 dello Statuto, Stefano Marsaglia amministratore della Società al posto del dimissionario Francesco Gaetano Caltagirone.