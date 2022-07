Gas, Cingolani: “Livello riempimento stock in Italia verso il 71%”

Il livello di riempimento degli stoccaggi di gas dell’Italia “ha superato il 70%, stiamo andando verso il 71%, quindi direi che stiamo bene”. Lo ha detto il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani a margine del Consiglio Affari Energia dopo l’annuncio che l’Ue ha raggiunto un accordo per ridurre i consumi di gas in vista del prossimo inverno.