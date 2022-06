Fusione Leonardo Drs-Rada, Profumo: importante mossa strategica in segmento difesa Force Protection. Fusione all stock

Così Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato l’accordo di fusione tra Leonardo Drs e RADA Electronic Industries Ltd. Le due società hanno firmato un accordo vincolante per la fusione di RADA in Leonardo DRS e l’automatica quotazione di quest’ultima.

“Siamo orgogliosi di annunciare questa importante mossa strategica di Leonardo in un segmento importante e in rapida

crescita del mercato della difesa di oggi e di domani, rappresentato dalla Force Protection. C’è un ottimo livello di complementarità tra la nostra controllata statunitense Leonardo DRS e RADA: strategico, commerciale e finanziario. Come promesso, abbiamo focalizzato il portafoglio di Leonardo DRS e ora stiamo rafforzando DRS con RADA nei core business strategici, con ulteriore potenziale di crescita, espansione dei margini e opportunità nel Gruppo Leonardo. Abbiamo concordato un’operazione di fusione all-stock, cogliendo anche l’opportunità di quotare DRS nell’attuale contesto di volatilità dei mercati, realizzando così quanto prospettato lo scorso anno”.