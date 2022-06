Ftse Mib tenta risalita in avvio, sprint di Unicredit e Saipem

Tentativo di recupero per Piazza Affari in scia ai segnali positivi in arrivo da futures di Wall Street. Il Ftse Mib segna dopo i primi scambi +1,07% a 22.153 punti. Tra le big del listino milanese si segnala il +2,99% di Unicredit. Molto bene Saipem a +5,4%.

I mercati statunitensi sono crollati ieri con l’S&P 500 rientrato in un mercato ribassista. L’indice peggiore è stato il Nasdaq con -4,7%. Le perdite sono continuate in Asia con il Nikkei che ha perso il 2%. Il risk-off che sta caratterizzando i mercati è guidato dalla prospettiva di aumenti più consistenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Sembrano aumentare di ora in ora le aspettative per la decisione della Fed di mercoledì. “Dall’aspettarsi 50 pb una settimana fa – rimarcano stamattina gli strategist di IG – molte banche ora si aspettano che il comitato aumenti i tassi di 75 pb, e anche 100 pb viene presa in considerazione come una possibilità. L’impatto sulle previsioni di utili dall’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse continua a essere rivisto al rialzo, portando a ulteriori aspettative di perdite per i corsi azionari”.