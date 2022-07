Ftse Mib spinto giù dalle banche, crollo del 48% per Saipem

Piazza Affari in calo anche oggi. Il Ftse Mib segna – 0,38% in chiusura a 21.485 punti. Pesano ancora sui mercati le preoccupazioni per l’aumento dei tassi e una potenziale recessione. Domani è in agenda l’appuntamento clou della settimana con l’inflazione Usa, attesa in accelerazione a giugno.

Tra le big di Piazza Affari ennesima giornata no per le banche con Unicredit a -1,97% e Intesa a -1,4%. Peggio hanno fatto Banco BPM e Bper, entrambe a quasi -2,5 per cento.

E’ salita controcorrente Leonardo chiudendo a +3,2%. Crollo invece per Saipem (-48,56% a 1,949 euro) con l’aumento di capitale da 2 mld di euro che si è chiuso con sottoscrizioni pari a circa il 70%. I diritti inoptati saranno offerti su Euronext Milan nelle sedute di oggi e domani.