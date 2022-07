Ftse Mib si muove in calo, male STM su timori Apple

Prevalenza delle vendite in avvio di giornata a Piazza Affari. Il Ftse Mib segna -0,25% a 21.116 punti. A frenare il rally delle scorse sedute sono principalmente le indiscrezioni su Apple riportate da Bloomberg, secondo cui la Big Tech Usa starebbe valutando un piano per rallentare gli investimenti e le assunzioni in alcune sue divisioni, in vista di una recessione vista come sempre più probabile negli Usa e a livello globale.

Tra le big di Piazza Affari calo di oltre il 2 per cento per Stm che paga proprio i rumor relativi ad Apple. Calo vicino all’1% per Interpump, Pirelli e Tenaris.