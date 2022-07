Ftse Mib scatta bene dai blocchi: bene i titoli oil, indietro Unicredit e Intesa

Partenza lanciata per le piazze finanziarie europee. Il Ftse Mib segna dopo i primi scambi +0,85% a 21.535 punti. In corsa ENI a +2,74%, così come Tenaris a +2,57%. In evidenza Ferrari a +2,39% che ieri è tornata alla vittoria in F1 con Carlos Sainz. Tra i pochi segni meno ci sono invece le banche: -0,79% Intesa e -0,43% Unicredit.

Oggi i mercati saranno orfani di Wall Street che resterà chiusa per la festività dell’Independence Day.

Sullo sfondo rimangono le preoccupazioni per l’inflazione e il rischio di una recessione globale. La settimana si concluderà con i dati sul mercato del lavoro statunitense di giugno, importanti per capire quanto sta resistendo l’economia Usa a un contesto più sfidante.