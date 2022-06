Ftse Mib chiude in positivo: bene Leonardo e STM

Giornata positiva per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha chiuso a +0,39% a 22.089 punti. L’indice milanese dà così seguito al +1% della vigilia sotto la spinta di Wall Street che viaggia in forte rialzo oggi. “Alcune delle preoccupazioni sull’inflazione e sulla crescita sembravano attenuarsi – asseriscono stamane gli esperti di IG – . Dopo le pesanti perdite della scorsa settimana, per il momento potrebbe svilupparsi una breve tregua sui mercati, ora che le decisioni della banca centrale sono alle spalle”.

In evidenza STM e Stellantis, entrambe con rialzi del 2,5 per cento circa. Tra le big bancarie rialzo dello 0,72% per Intesa e Banco BPM (+2,08%) dando seguito al rally di ieri sostenuto dalle parole della Lagarde che ha riaffermato l’intenzione di introdurre uno ‘scudo anti-spread’.

Sprint per Leonardo (+3,51%) sotto la spinta dall’annuncio che la controllata statunitense Drs e Rada Electronic Industries hanno firmato un accordo vincolante per la fusione di Rada in Leonardo DRS e automatica quotazione di quest’ultima. Il deal prevede che DRS acquisti il 100% di RADA in cambio dell’assegnazione agli attuali azionisti di RADA del 19,5% di DRS mentre LDO manterrà l’80,5%. L’operazione è soggetta all’approvazione degli azionisti di RADA e all’ottenimento di alcuni nullaosta. Closing previsto entro fine anno.