Vendite in avvio a Piazza Affari. Il Ftse Mib segna – 0,7% a 21.417 punti. Pesa la chiusura negativa di ieri di Wall Street con titoli tech in deciso calo complici le preoccupazioni per l’aumento dei tassi e una potenziale recessione. Rischi recessivi che si stanno acuendo in particolare in Europa, epicentro della crisi energetica.

Un contesto che sta favorendo un nuovo apprezzamento del dollaro e l’EUR/USD è a un soffio dalla parità, “un altro segno di quanto cupe gli investitori pensino che siano le prospettive per l’Europa”, asseriscono gli esperti di IG.

Tra le big di Piazza Affari arrancano Unicredit (-1,6%) è Intesa (-1,45%).