Forever Bambù: al via la quotazione in Borsa con Mediolanum

Forever Bambù si prepara alla quotazione in Borsa. La società, fondata da Emanuele Rissone, ha avviato lo studio per procedere con lo sbarco in Borsa e a seguire l’attività sarà Antonio Quintino Chieffo, CEO di AC Finance, confermato CFO dell’operazione.

Forever Bambù offre una risposta concreta alla crisi climatica in corso: il bambù gigante, una pianta dalle mille risorse. Il bambù rappresenta infatti un materiale sostenibile al 100% che trova innumerevoli applicazioni. Dall’edilizia al mercato agroalimentare, dal settore tessile al design, la sua resistenza, versatilità e leggerezza ne fanno il perfetto sostituto dell’inquinante plastica. Ma l’aspetto forse più interessante del bambù gigante è la sua capacità di assorbire CO2 in quantità sette volte maggiori rispetto a quanto farebbe una foresta o bosco tradizionale, purificando l’aria che respiriamo e generando benefici duraturi nel tempo.