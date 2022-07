Flexible benefit: UnipolSai compra Tantosvago

M&A per UnipolSai. La società del gruppo Unipol ha annunciato acquisendo il 75% di Tantosvago, attiva nel mercato dei flexible benefit, ovvero i beni e servizi che un’azienda può prevedere all’interno del piano di welfare per i propri dipendenti e che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro subordinato. L’operazione, spiega una nota, si inserisce nell’ambito della direttrice strategica Beyond Insurance Enrichment del piano industriale Unipol 2022-2024 “Opening New Ways”, in particolare nell’ecosistema Welfare, attraverso cui UnipolSai intende rafforzare la propria presenza nel mercato, in costante crescita, dei flexible benefit, lanciando una piattaforma ottimizzata per i settori PMI e corporate.

Tantosvago, che nel solo 2021 ha registrato un giro di affari superiore a 23 milioni di euro e punta a un’ulteriore crescita del 70% nel corso del 2022, prevede una proposta che comprende un’ampia varietà di offerte incentrate su viaggi, sport, tempo libero, eventi fino a servizi specifici per il benessere della persona e della sua famiglia. Dopo l’acquisizione l’offerta verrà arricchita dall’inserimento di prodotti, sanitari e previdenziali UnipolSai, oltre ad altri prodotti appartenenti alla sfera del Beyond Insurance Unipol, come il telepedaggio e altre soluzioni.