Fintech: la berlinese Vivid introduce il Cashback con prodotti finanziari

Novità in casa Vivid. La fintech berlinese ha voluto premiare i propri clienti attraverso il cashback in prodotti finanziari sulle loro spese quotidiane, in modo che potessero muovere i primi passi nel mondo degli investimenti mentre facevano acquisti.

Il nuovo programma di cashback prevede per tutti i clienti in Italia la possibilità di usufruire del nuovissimo Crypto Rewards con accesso a oltre 300 criptovalute. Altri asset come le azioni saranno presto disponibili. Per rendere l’avvio di Crypto Rewards il più agevole possibile, Vivid sta ampliando il programma educativo “Vivid Classes” con corsi specializzati sul mondo degli investimenti in criptovalute. Oltre alle offerte speciali, i clienti Vivid otterranno lo 0,5% di cashback su ogni transazione con carta, mentre gli utenti Vivid Prime guadagneranno addirittura l’1,5% su ogni acquisto.