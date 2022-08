Fineco: nel secondo trimestre utile netto pari a €98,9 mln (+10% a/a). Confermata solidità patrimoniale con CET1 al 19,14%

FinecoBank balza dello 0,74% dopo aver presentato i dati del secondo trimestre 2022, periodo chiuso con 208,6 milioni di euro di ricavi, in calo del 18,4% rispetto al primo trimestre 2022, ma comunque in aumento del 6,5% rispetto al secondo trimestre 2021. Nel trimestre l’utile netto è stato pari a 98,9 milioni di euro, in calo del 20% rispetto al trimestre precedente ma in rialzo del 10% rispetto allo stesso trimestre del 2021.

Nel secondo trimestre il margine finanziario di Fineco si attesta a 68,9 milioni di euro, in calo del 35,8%, rispetto al trimestre precedente, ma in aumento del 5,3% rispetto allo stesso trimestre 2021. Nel trimestre sono calate anche le commissioni nette risultate essere pari a 113,9 milioni di euro (-4,8 milioni rispetto al primo trimestre 2022), a causa delle minori commissioni di Brokerage a causa della maggiore volatilità registrata nei primi mesi dell’anno.

I costi operativi nel trimestre sono scesi del 2,8%, rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 67,1 milioni di euro. Infine, il Gruppo conferma la sua solidità patrimoniale con un CET1 ratio al 19,14% rispetto al 18,80% del 31 dicembre del 2021.