Fincantieri: nuovo contratto per nave crociera extra-lusso da 1,2 mld

Fincantieri ha annunciato di avere firmato un contratto con un cliente internazionale per la costruzione di una nuova nave da crociera extra-lusso, con consegna prevista per la fine del 2025. L’ordine, che prevede ulteriori due unità in opzione, ha un valore complessivo di circa 1,2 miliardi di euro. Il contratto, si legge nella nota, è condizionato al conseguimento del finanziamento, come da prassi per il settore. A Piazza Affari, Fincantieri si muove in controtendenza: il titolo sale di circa l’1,5% a 0,5395 euro.

Gli analisti di Equita giudicano positivamente la notizia positiva in quanto “dopo il recente annuncio del MoU con MSC per la costruzione di due navi da crociera di lusso alimentate a idrogeno si tratta di una ulteriore conferma della riapertura degli ordini nel settore crocieristico dopo 2 anni e mezzo di sostanziale stop e in anticipo rispetto al target della società di ripartenza degli ordini della divisione nel 2023” e “conferma la leadership di Fincantieri nel settore cantieristico”.