Fincantieri e Msc: intesa su costruzione di altre due navi da crociera di lusso alimentate a idrogeno

Explora Journeys, brand di viaggi di lusso della divisione crociere del gruppo Msc, e Fincantieri hanno annunciato la firma di un memorandum of agreement per la costruzione di ulteriori due navi da crociera di lusso alimentate a idrogeno, portando così il numero complessivo della flotta da quattro a sei unità. Nel dettaglio, Explora V e VI saranno caratterizzate da una nuova generazione di motori a gas naturale liquefatto (LNG),

fornendo in tal modo una risposta al tema delle emissioni climalteranti, e saranno dotate inoltre di tecnologie e soluzioni ambientali da primato per il settore, tra cui un sistema di raccolta dell’idrogeno liquido che consentirà di utilizzare questo promettente carburante a basse emissioni di carbonio. “Il carburante a idrogeno – spiega la nota – alimenterà una cella a combustibile da sei megawatt per produrre energia priva di emissioni per il funzionamento dalle aree alberghiere e consentire alle navi di funzionare a emissioni zero” in porto, con i motori spenti”. Le due nuove costruzioni entreranno in servizio, rispettivamente, nel 2027 e nel 2028.