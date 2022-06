Ferrari: 15 nuovi lanci previsti nel 2023-2026

Il nuovo piano strategico 2022-2026 di Ferrari, presentato oggi nel corso del ‘Capital Markets Day’, prevede il lancio di 15 nuovi modelli tra il 2023 e il 2026. “Ogni modello sarà progettato con un posizionamento unico e per rivolgersi a una clientela specifica, secondo il principio diverse Ferrari per diversi Ferraristi e diverse Ferrari per momenti diversi”, sottolinea la società di Maranello. Ferrari ha poi fatto sapere che il modello Purosangue verrà presentato a settembre 2022 e ha anticipato che “il suo contributo medio annuo alle consegne rimarrà al di sotto del 20% durante il suo ciclo vita”.