Farmae balza in Borsa dopo i conti semestrali. Ricavi in aumento del 34% a 52,5 milioni di euro

A Piazza Affari balza del 9,11% Farmae che si porta così a quota 14,38 euro ad azione dopo aver presentato gli ottimi risultati del primo semestre del 2022. Farmae è attivo in Italia nell’e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, è quotata sull’Euronext Growth Milan, e nella giornata di oggi ha reso noti i ricavi consolidati del primo semestre 2022 non sottoposti a revisione legale.

Nel primo semestre 2022 il gruppo Farmae ha consolidato la propria crescita realizzando ricavi per 52,5 milioni di euro con un incremento del 34% rispetto ai 39,1 milioni di euro realizzati nel primo semestre del 2021.

Dalla nota societaria emerge anche l’aumento degli ordini sulle piattaforme che sono cresciuti a 1 milione e 113 mila, in aumento del 34% rispetto gli 830,4 mila registrati nel primo semestre 2021 dalla sola Farmae.

Infine, nel semestre sono stati venduti 5 milioni e 563 mila prodotti con un aumento del 37% rispetto ai 4 milioni e 53 mila prodotti venduti dalla sola Farmae.