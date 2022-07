Falck Renewables: al via i lavori di costruzione degli impianti eolici in Finlandia

Sono iniziati i lavori di costruzione dei parchi eolici di Falck Renewables in Finlandia. Falck Renewables ha acquistato i due progetti ready-to-build lo scorso novembre dal gruppo danese European Energy. I due impianti, Mustalamminmäki e Koiramäki, sono situati nel comune di Karstula (Finlandia centrale) e hanno una capacità installata totale di 59 MW. Si tratta dei primi progetti di Falck Renewables in Finlandia. È quanto si apprende in una nota diffusa dalla società italiana.

Si stima che, una volta in esercizio, i parchi eolici produrranno circa 168 GWh di elettricità all’anno, pari al fabbisogno energetico di circa 20mila famiglie. Nella nota si precisa che nei prossimi mesi, si procederà agli scavi, alla posa delle fondazioni per le sottostazioni elettriche, all’installazione delle turbine, fino all’entrata in esercizio, prevista entro la fine del 2023. L’appaltatore principale per le opere civili ed elettriche è Stenger & Ibsen Construction, mentre le turbine sono fornite da Nordex Group, che sarà anche responsabile della loro manutenzione.

“Come per altri impianti di Falck Renewables nel mondo, le persone che vivono intorno ai parchi eolici beneficeranno dei programmi del Gruppo per il coinvolgimento delle comunità locali. Falck Renewables ha iniziato a lavorare a un’iniziativa che coinvolge i partner del territorio, sostenendo progetti per la condivisione, a livello locale, del valore creato dagli impianti”, conclude la nota.