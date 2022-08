Exor: via libera da Euronext ad ammissione a quotazione ad Amsterdam, inizio atteso il 12 agosto

Exor ha annunciato di avere ricevuto l’approvazione scritta da parte dell’Euronext Listing Board (Elb) dell’ammissione alla quotazione e alla negoziazione delle azioni ordinarie della società sull’Euronext Amsterdam. L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Exor è previsto per il prossimo 12 agosto. L’approvazione dell’Elb e l’ammissione alla quotazione e alla negoziazione su Euronext Amsterdam sono subordinate al via libera al prospetto di quotazione da parte dell’Authority for the financial markets (Afm).