Exor completa vendita PartnerRe a Covea, la holding Agnelli-Elkann incassa 8,6 miliardi

Exor ha annunciato di aver completato la vendita della società di riassicurazione globale PartnerRe a Covea per un valore totale in contanti pari a 9,3 miliardi di dollari (circa 8,6 miliardi di euro). E’ quanto si legge in una nota diramata dalla holding degli Agnelli, che precisa che la vendita è avvenuta sulla base di un valore consolidato dell’equity delle azioni ordinarie, al 31 dicembre 2021, di 7,3 miliardi dollari. Nel comunicato si legge che “l’acquisizione di PartnerRe da parte di Covéa rafforza lo sviluppo di PartnerRe come grande società del suo settore, grazie all’aumento significativo della sua dimensione e alla solidità del capitale che l’accordo con una istituzione finanziaria più grande assicura, e grazie al valore che rappresenta per i suoi clienti”.

“Così come precedentemente annunciato – conclude il comunicato -Exor e Covea continueranno la cooperazione a seguito del completamento della transazione”.