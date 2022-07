Euronext Growth Milan: giro d’affari di 6,8 miliardi di euro

Un giro d’affari pari a 6,8 miliardi di euro per Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita e che consente un accesso ai mercati azionari con un processo di quotazione semplificato. Così emerge dalla IX edizione dell’Osservatorio Euronext Growth Milan, il centro di analisi e ricerca finanziaria curato dall’Ufficio Studi interno, confermandosi il principale canale di raccolta di capitali per la crescita delle PMI: dal 2009 ad oggi ha accolto 254 società e la raccolta in IPO è stata pari a 5,6 €MLD, segno di una evoluzione culturale a favore dell’Equity che sta interessando tutti i settori. Il 2022 ha registrato, al 6 luglio, 10 IPO per una raccolta di circa 773 €M.