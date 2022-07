Estate 2022 e prestiti: erogati 160 mln, gli under 30 rappresentano il 35% della domanda

Dopo due anni di pandemia e una perdita complessiva di circa 24 miliardi di euro, il 2022 si appresta ad essere l’anno del ritorno alla “normalità” per il settore del turismo. Nonostante il periodo di grande incertezza, secondo le stime dell’Osservatorio Confturismo saranno circa 28 milioni gli italiani in partenza tra giugno settembre. Un week-end a giugno, uno short break tra luglio e inizio agosto e una vacanza di almeno 7 giorni ad agosto sono al momento i programmi più gettonati. Quanto al portafoglio, i vacanzieri spenderanno in media 300 euro a testa per un fine settimana, 540 per una vacanza tra i 3 e i 6 giorni e 1.250 per la vacanza di almeno sette giorni, per un totale di circa 47 miliardi di euro che si riverseranno nell’economia nazionale.

Ferie 2022: erogati 160 milioni di prestiti

Ma c’è anche chi ricorrerà al mondo del credito al consumo per godersi le vacanze. Un aumento delle richieste di prestiti per viaggiare che è anche strettamente legato ai molti matrimoni e viaggi di nozze che, causa pandemia, sono stati rimandati a quest’anno. Stando alle stime di Facile.it e Prestiti.it, il valore dei prestiti personali erogati agli italiani nel primo semestre 2022 per far fronte a spese legate alle vacanze ammonta a circa 160 milioni di euro. La voglia di tornare a spostarsi era già stata rilevata dall’indagine condotta da EMG Different, secondo cui il 27,5% di chi partirà farà un viaggio programmato prima del Covid ma rimandato a causa della pandemia, e questa tendenza trova conferma anche nell’aumento delle richieste di finanziamento tanto è vero che, come evidenziato dallo studio reso noto oggi, nei primi 6 mesi dell’anno il peso percentuale dei prestiti per le vacanze è aumentato del 96% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Vacanze e prestiti: ecco l’identikit del richiedente

Dall’analisi, realizzata su un campione di oltre 70mila domande di finanziamento raccolte nel primo semestre 2022, è emerso che chi ha presentato domanda di credito per pagare spese legate ad un viaggio ha cercato di ottenere, in media, 5.597 euro da restituire in 52 rate (poco più di 4 anni). Se si osserva il profilo del richiedente emerge che questa tipologia di prestito è particolarmente diffusa tra i giovani – altro dato legato alla ripresa dei matrimoni e relativi viaggi di nozze. Se, in media, chi si rivolge ad una società di credito in Italia ha 41 anni, quando si parla di prestiti per le vacanze, chi presenta domanda di finanziamento ha, sempre in media, 36 anni; un valore su cui pesano gli under 30, che oggi rappresentano circa il 35% della domanda.

Nel 75% dei casi a presentare domanda di finanziamento per viaggi e vacanze è stato un uomo, mentre se si analizza la posizione lavorativa del richiedente emerge che il 72% delle richieste arriva da un lavoratore dipendente a tempo indeterminato.