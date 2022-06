EssilorLuxottica: Francesco Milleri nominato Presidente del gruppo fino al 2024

Dopo la morte di Leonardo Del Vecchio, il CdA di Essilux ha nominato Francesco Milleri Presidente del gruppo per la restante parte del mandato (2021-2024). Milleri mantiene la carica di CEO, così come viene confermato Paul du Saillant come vice-CEO.

E’ stato inoltre co-optato Mario Notari come amministratore non indipendente. La concentrazione del ruolo di Presidente e CEO in una sola persona non è ottimale. La scelta è comprensibile in questo momento di transizione dice Equita ma rischia di impattare negativamente sui rating di governance del gruppo se dovesse essere una scelta strutturale.