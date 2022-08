Eni: prosegue programma di acquisto azioni proprie con 3.991.290 azioni acquistate nel periodo 25-29 luglio

A Piazza Affari Eni si trova a quota 11,34 euro in calo dello 0,86%. La società nella giornata di oggi ha comunicato che nel periodo compreso tra il 25 e il 29 luglio 2022 ha acquistato 3.991.290 azioni, al prezzo medio ponderato di 11,2229 euro ad azione, per un controvalore complessivo di 44.793.849,77. L’acquisto di azioni proprie in oggetto è stato autorizzato dall’Assemblea di Eni dell’11 maggio 2022. Con gli ultimi acquisti di azioni proprie, Eni arriva così a detenere 65.088.067 di azioni proprie, pari allo 1,82% del capitale sociale.