Eni, Descalzi: “Nessun problema sul gas nel breve, rischi sulle scorte per l’inverno”

“Al momento non abbiamo nessun problema nel soddisfare la domanda di gas. Le criticità potrebbero emergere in inverno. Se entro novembre non avremo raggiunto la quantità di scorte necessaria, nei mesi freddi potremmo avere dei picchi giornalieri sulle richieste di gas che potremmo non riuscire a coprire. Considerando i flussi di gas che riceviamo al momento dall’estero, contiamo di arrivare circa al 75-80% del target. L’Algeria ci sta dando tanto gas, con cui stiamo compensando quello che non ci arriva dalla Russia, ma questo non sarà possibile in inverno e dovremo trovare delle soluzioni alternative”, a dirlo è stato Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, che ha parlato all’ottava edizione della CEO Conference organizzata da Mediobanca e in corso nella sede dell’istituto di piazzetta Cuccia.