Energy sbarca su Euronext Growth Milan, titolo vola del 13%

Debutto in deciso rialzo per Energy su Euronext Growth Milan, dove mostra un rialzo di quasi il 13% a 2,71 euro. La società, attiva nel settore nella produzione di sistemi di accumulo per l’energia, sia per uso residenziale che per applicazioni su larga scala, in grado di immagazzinare ed in seguito rilasciare energia in funzione del bisogno energetico dei clienti, rappresenta la quattordicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 181 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.

In fase di collocamento Energy ha raccolto 27,3 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 30 milioni.