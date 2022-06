Energy punta alla quotazione in Borsa, destinazione Euronext Growth Milan

Energy accende il motore della quotazione in Borsa. La società attiva nell’offerta di sistemi integrati di accumulo di energia ha annunciato la sua intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan. L’offerta sarà prevista totalmente in aumento di capitale e sarà composta da azioni ordinarie di nuova emissione della società, da realizzarsi con un collocamento rivolto esclusivamente a investitori istituzionali qualificati in Italia e all’estero (con esclusione degli Stati Uniti, America, Canada, Giappone, Sud Africa e ogni altro Paese estero nel quale l’Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità). Energy ha precisato che i proventi dell’aumento di capitale saranno rivolti allo sviluppo e all’accelerazione del piano di crescita già

avviato dalla Società, all’allargamento dell’offerta commerciale a sistemi di maggiori dimensioni e alsupporto

dell’espansione internazionale.

Al 31 dicembre 2021, i ricavi di Energy sono stati pari a euro 51,5 milioni rispetto ai 20,2 milioni dell’esercizio 2020, con un Ebitda di 10,4 milioni (pari al 20% sui ricavi). La società prevede di proseguire nel percorso di crescita nei prossimi esercizi grazie ad un solido portafoglio ordini e al suo posizionamento strategico, essendo tra i first mover in un mercato con interessanti tassi di crescita prospettici (CAGR 2021-2025 atteso del mercato Global Storage pari a circa il 33% – Fonte: Bloomberg NEF- Global Sotorage Outlook 2021).