Energy: dal 1° agosto avvio negoziazioni su Euronext Growth Milan

Energy sarà ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana, dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita.

L’avvio delle negoziazioni è previsto in data 1 agosto 2022.

La società attiva nell’offerta di sistemi integrati di accumulo di energia comunica che il collocamento ha avuto ad oggetto 11.375.000 azioni ordinarie rivenienti da un aumento di capitale, ad un prezzo di 2,40 euro per azione, per un controvalore di 27,3 milioni riservato ad investitori istituzionali e investitori qualificati sia italiani che esteri. È stata, inoltre, concessa ai Joint Global Coordinators un’opzione per l’acquisto al prezzo di Offerta di azioni ordinarie fino a massimi complessivi 2,7 milioni, corrispondente a circa il 10% dell’Offerta (opzione Greenshoe). Il lotto minimo è pari a 500 azioni.

Le richieste di sottoscrizione sono pervenute da investitori di primario standing, prevalentemente italiani, e con un orizzonte temporale di lungo periodo. Nell’ambito dell’Offerta, Energy ha ricevuto l’impegno irrevocabile da parte di RPS, società del Gruppo Riello Elettronica, leader nel mercato dei gruppi statici di continuità, a sottoscrivere in qualità di cornerstone investor un importo pari a 10 milioni pari a circa il 6,79% del capitale sociale della società.

La capitalizzazione di mercato, sulla base del prezzo di collocamento, sarà pari a circa 147,3 milioni. Assumendo l’integrale esercizio dell’opzione Greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 13,6% (calcolato rispetto al totale delle azioni, ivi incluse le PAS). Gli azionisti della Società hanno destinato fino a circa il 23,0% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni, equindi a protezione degli investitori di mercato, denominato Price Adjustment Share (“PAS”), da applicarsi secondo una progressione lineare qualora non siano raggiunti determinati obiettivi di redditività per gli anni 2022, 2023 e 2024 (EBITDA 2022 pari a 21,5 milioni, EBITDA 2023 pari a 30 milioni ed EBITDA 2024 pari a 40 milioni).