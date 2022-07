Energica: siglato nuovo accordo commerciale in Lituania

Energica ha firmato un nuovo accordo commerciale in Lituania, con il nuovo importatore che si trova a Vilnius, nella capitale. Il mercato dei veicoli elettrici in Lituania sta crescendo rapidamente e si prevede che aumenterà di più nei prossimi anni. Per questo motivo, il ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni ha confermato che il comune continuerà a fornire infrastrutture per incoraggiare l’adozione di trasporti sempre più ecologici. Il governo prevede di aumentare il numero di punti di ricarica da 600 a 1200 entro il 2025, raggiungendo i 7000 punti di ricarica entro il 2030.

“La Lituania rappresenta un forte mercato per lo sviluppo del business di Energica nell’Europa orientale. Il Paese è molto reattivo in termini di mobilità sostenibile, come confermano sia il numero di veicoli elettrici venduti sia la forte politica a sostegno della transizione elettrica”, afferma Giacomo Leone, Energica sales & field marketing director.