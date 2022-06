Enel: al via buyback, programma prevede acquisto di 2,7 mln di azioni proprie

Al via per Enel un programma di acquisto di azioni proprie legato alla sostenibilità. Il consiglio di amministrazione della big italiana dell’energia ha approvato l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, per un numero di azioni pari a 2,7 milioni, pari a circa lo 0,027% del capitale sociale di Enel. Il programma, la cui durata si protrarrà dal 17 giugno a non oltre il 19 settembre 2022, è a servizio del piano di incentivazione di lungo termine per il 2022 destinato al management di Enel e/o di società da questa controllate.

“Tenuto conto del prezzo di chiusura del titolo Enel al 15 giugno 2022 presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, pari a 5,56 euro, il potenziale esborso connesso all’esecuzione del Programma è stimato in circa 15 milioni di euro”, si legge in una nota. Ai fini dell’esecuzione del programma, Enel ha conferito un incarico a un intermediario abilitato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni.

In particolare, il prezzo di acquisto delle azioni non potrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Enel nella seduta del mercato Euronext Milan del giorno precedente ogni singola operazione e, comunque, non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul mercato Euronext Milan. Il volume giornaliero degli acquisti, inoltre, non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Enel scambiate sul mercato Euronext Milan nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell’acquisto.