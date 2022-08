E-Mobility, accordo tra Enel X way ed E-GAP per la ricarica di auto elettriche on demand in due mete turistiche

La mobilità sostenibile non va in vacanza. Si può riassumere così il senso del prezioso accordo tra Enel X Way ed E-GAP che permetterà di ricaricare più facilmente e on demand l’auto elettrica in due importanti mete turistiche di Liguria e Toscana ad agosto.

In particolare, all’Argentario, in Toscana, e a Santa Margherita Ligure, ad agosto, sarà possibile usufruire di un servizio innovativo grazie alla collaborazione fra Enel X Way, la global business line di Enel dedicata alla mobilità elettrica, ed E-GAP. Chi ha un’auto elettrica, oltre alla rete di infrastrutture di ricarica di Enel X Way, potrá prenotare la ricarica fast on demand attraverso l’app JuicePass e un van di E-GAP raggiungerà il veicolo anche in assenza del proprietario.