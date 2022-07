Emergenza idrica: i consigli per risparmiare acqua in casa

E’ emergenza idrica in Italia con la siccità arrivata ormai a livelli molto preoccupanti tanto che il Cdm presieduto da Mario Draghi ha dichiarato lo stato di emergenza per siccità fino al 31 dicembre 2022 per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte.

Altroconsumo ha così stilato una mini guida con i consigli per non sprecare acqua in casa.