eVISO si prepara a entrare in Borsa: presentata domanda per quotarsi sull'Aim Italia, il debutto mercoledì 30 dicembre

Valeria Panigada 22 dicembre 2020 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

eVISO si prepara al suo ingresso in Borsa. La società, che opera nel settore dell'intelligenza artificiale, ha presentato ieri a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul listino Aim Italia, dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.eVISO ha sviluppato soluzioni di proprietà basate su algoritmi di machine learning e di intelligenza artificiale, in grado di creare valore per i propri clienti attraverso la capacità previsionale e il monitoraggio dei processi. In particolare, la piattaforma, che ad oggi opera nel mercato dell’energia elettrica, è in grado di svolgere attività di forecasting, di esecuzione automatica dell’aggiornamento della struttura e di analisi del profilo degli utenti. A giugno 2020, la società ha registrato un valore della produzione in crescita a oltre 48 milioni di euro.L'operazione di IPO sarà in aumento di capitale per 8 milioni di euro e in vendita da parte del socio Iscat per 1 milione (di cui 300mila euro per l’opzione greenshoe). Il prezzo di offerta è stato determinato in 1,75 euro per una valorizzazione pre-money della società di 35 milioni. L’offerta si rivolge a investitori qualificati italiani ed esteri. Il bookbuilding per il processo di quotazione è stato chiuso con successo con una domanda complessiva superiore all’offerta. La data prevista per l’inizio delle negoziazioni è mercoledì 30 dicembre.