eVISO: oggi lo sbarco su Aim Italia, titolo sospeso a +20%

simone borghi 30 dicembre 2020 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Debutto con il botto per eVISO sul segmento Aim di Borsa Italiana. Il titolo della società specializzata nella fornitura di energia elettrica, intorno alle 12, è entrato in asta di volatilità con un rialzo di quasi +20% a 2,09 euro.In fase di collocamento eVISO, ha raccolto 9 milioni di euro, di cui 0,3 milioni di euro riservati all’esercizio dell’opzione greenshoe in vendita. Il flottante al momento dell’ammissione è del 20,9% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, e la capitalizzazione è pari a circa 43,0 milioni di euro. La società è stata assistita da Alantra in qualità di Nomad e UBI Banca in qualità di Global Coordinator. MIT SIM è Specialist dell’operazione.Gianfranco Sorasio, Amministratore Delegato di Eviso, ha dichiarato: "eVISO si è affermata nel settore dell’intelligenza artificiale sviluppando una piattaforma che crea valore nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale, caratterizzate da una data di consegna certa e inderogabile. Il nostro obiettivo è sempre stato seguire un percorso di crescita di miglioramento continuo, pertanto siamo molto orgogliosi del nostro ingresso in Borsa che ci permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro business".