ePrice vola in Borsa grazie all'alleanza internazionale

26 settembre 2019

Vola a Piazza Affari ePrice in scia al lancio ufficiale di International Marketplace Network (IMN), un’alleanza che consentirà ai merchant attivi un accesso unico ai marketplace in 4 Paesi europei, permettendogli di raggiungere oltre 230 milioni di potenziali clienti. Il titolo è fermo in stata di volatilità dopo essersi spinto fino a 0,72 euro per azione (+28,57%). Della piattaforma fanno parte Cdiscount (Francia), eMAG (Romania), e Real.de (Germania), quattro marketplace europei leader sui rispettivi mercati, che raccolgono complessivamente circa 30.000 venditori online.Nei giorni scorsI il titolo ePrice era finito sotto pressione in scia all'annuncio di non estendere il diritto di esclusiva ad Omni Partners, non avendo ricevuto le informazioni richieste alla stessa Omni Partners entro la scadenza dell’esclusiva. nel frattempo, il board ha dato mandato al presidente e due consiglieri indipendenti della società di proseguire "ogni utile contatto e di procedere nella definizione di una proposta di ricapitalizzazione attraverso un aumento di capitale in opzione ai soci".