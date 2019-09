ePrice vola ancora (+10%) dopo boom di giovedì scorso

Titta Ferraro 30 settembre 2019 - 09:54

MILANO (Finanza.com)

Tornano prepotenti gli acquisti su ePrice. Il titolo del gruppo italiano di ecommerce sale di oltre il 10% a 0,82 euro, risultando il migliore di tutto il listino milanese.Il titolo beneficia ancora dell'eco del lancio di International Marketplace Network (IMN), un’alleanza che consentirà ai merchant attivi un accesso unico ai marketplace in 4 Paesi europei, permettendogli di raggiungere oltre 230 milioni di potenziali clienti. Giovedì a seguito dell'annuncio dell'importante alleanza che coinvolge altri tre operatori in Europa - Cdiscount (Francia), eMAG (Romania), e Real.de (Germania) - il titolo eura balzato in avanti di oltre il 39%. I quattro marketplace europei raccolgono complessivamente circa 30.000 venditori online.