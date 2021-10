ePrice travolta dalle vendite (-18%) con passo indietro investitore per ePrice Operations

Redazione Finanza 1 ottobre 2021 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

Pioggia di vendite a Piazza Affari su ePrice che arretra di oltre il 18%. A innescare i ribassi la notizia dello stop del processo legato a un'operazione di ePrice Operations, società operativa interamente controllata da ePrice. La società ha comunicato di avere ricevuto al termine del periodo di esclusiva una dichiarazione dell’operatore del settore della grande distribuzione che "non ritiene di proseguire nelle negoziazioni relative alla possibile realizzazione dell’operazione alle condizioni di cui alla manifestazione di interesse".Il consiglio di amministrazione, preso atto della comunicazione e ravvisando che non vi siano le condizioni per esercitare la delega attribuita dall’assemblea di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di 10 milioni di euro con esclusione del diritto di opzione, ha deciso di valutare nei tempi più rapidi possibili, le migliori opzioni a tutela dei creditori, degli stakeholder e dell’attività svolta dalla controllata ePrice Operations.