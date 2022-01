ePrice fa un altro +25% a Piazza Affari, effetto Negma spinge il titolo

Giulio Visigalli 26 gennaio 2022 - 17:27

MILANO (Finanza.com)

Continua anche oggi l’impulso rialzista di ePrice che balza del 25% a 0,026 euro. I rialzi sono scaturiti dall’avvio delle trattative in esclusiva (fino al 15 febbraio) con Negma Group, societa' di investimento di Dubai e gia' azionista del gruppo dell'e-commerce.Negma ha presentato una proposta per intervenire nel salvataggio di ePrice, che si trova al momento con un capitale al di sotto dei minimi di legge.La società, a fine dicembre, presenta a fine dicembre una liquidità di 2,8 milioni e un indebitamento finanziario netto di 4,3 milioni.In attesa della conclusione del negoziato, il cda di ePrice ha fatto slittare l’approvazione dei conti di bilancio 2020, redatto sul presupposto della continuità aziendale e i numeri, esaminati dal board, prospettano perdite in crescita.Intanto il mercato apprezza la volontà e l’interesse del fondo nel voler risanare ePrice, che balza del 25%.