ePrice: convocata assemblea straordinaria per estensione termini aumento capitale

Daniela La Cava 6 aprile 2020 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Alla luce dell'emergenza Covid-19, ePrice ha convocato l’assemblea straordinaria degli azionisti per il prossimo 15 maggio, in unica convocazione, per deliberare l’estensione dei termini per la sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea in data 12 novembre 2019. Lo si apprende in una nota del gruppo attivo nell'e-commerce nella quale si sottolinea che il consiglio di amministrazione ha anche preso atto del rinnovo degli impegni di sottoscrizione e degli impegni di sottoscrizione Inoptato già pervenuti in questi giorni da alcuni azionisti per l’importo complessivo di circa 9,3 milioni di euro.Tale rinnovo, spiega la società, si è reso necessario in quanto gli originari impegni erano risolutivamente condizionati al fatto che il periodo di opzione relativo all’aumento di capitale avesse inizio, previa pubblicazione del prospetto informativo e dell’eventuale offering circular a seguito di autorizzazione da parte di Consob, entro il 31 marzo 2020. La società precisa che sta lavorando per la raccolta degli ulteriori necessari impegni di sottoscrizione.Il board ha infine ritenuto opportuno "assumere tale decisione per favorire il processo di ricapitalizzazione nel mutato contesto determinato dall'emergenza Covd-19, preso atto che nonostante l'emergenza la piattaforma digitale ePrice e i servizi correlati sono pienamente operativi e stanno registrando un incremento del numero degli ordini, anche in conseguenza delle mutate abitudini commerciali dei consumatori indotte dalle misure adottate dalle autorità".