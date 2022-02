e-Novia: Raffaele Jerusalmi (ex ad di Borsa Italiana) entra nel Consiglio di Amministrazione

simone borghi 14 febbraio 2022 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Si rafforza la governance di e-Novia con l’ingresso di Raffaele Jerusalmi (ex ad di Borsa Italiana) nel Consiglio di Amministrazione che, insieme al Comitato per gli Investimenti, sostiene l’ambizioso percorso di evoluzione della Fabbrica di Industrial Deep Tech co-fondata da Vincenzo Russi, Cristiano Spelta e Ivo Boniolo.Con questo nuovo ingresso, e-Novia integra le competenze strategiche, tecniche, industriali e finanziarie già presenti nel suo Board. Quest’ultimo è presieduto da Michele Scannavini, con esperienza trentennale alla guida di multinazionali del settore lusso.Agli executive director e co-Founder Vincenzo Russi, Ivo Boniolo e Cristiano Spelta, si affiancano diversi manager: Emanuela Caligaris, Chief Counsel Officer della società, Sandrino Catani, advisor e membro dei comitati per la remunerazione di società di primaria rilevanza, Roberto De Miranda, imprenditore con esperienza ultradecennale nel campo della siderurgia, dell’automotive e dell’energia e rappresentante della compagine dei soci che accompagnano e-Novia dalla sua fondazione, Giovanni Fassi, dell’omonima società leader nei sistemi di movimentazione e sollevamento, Ervino Riccobon, executive di società italiane del lusso e del design e advisor nei settori automotive, aerospace e high-tech e Giuseppe Andreano, Chief Financial Officer di Dompé Farmaceutici e membro dei consigli di amministrazione di società quotate.Raffaele Jerusalmi ha dichiarato: "Solo puntando sull'innovazione e sui giovani talenti l'Italia potrà crescere e avere un sistema imprenditoriale in grado di competere con quello degli altri Paesi. Per questo ho accettato con entusiasmo l'invito del Presidente Michele Scannavini e dell’Amministratore Delegato Vincenzo Russi a entrare nel Consiglio di Amministrazione di e-Novia, azienda con tanti giovani di grande valore".