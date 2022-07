Due ruote: mercato in calo a giugno, Italia pesa 11% del fatturato Piaggio

Nel mese di giugno il mercato delle dure ruote ha registrato un calo complessivo del 2% annuo come rivela ANCMA. Sebbene permangono le difficoltà di approvvigionamento del settore con allungamento delle tempistiche di consegna dei veicoli, il dato di giugno beneficia degli incentivi introdotti dal governo (disponibili dal 25 maggio) che hanno supportato la forte crescita delle vendite di veicoli elettrici(+152% YoY) mentre i veicoli a combustione registrano un calo del 7% YoY con gli scooter che continuano a sottoperformare le moto come sottolinea Equita Sim.

Nel dettaglio gli analisti della Sim milanese sottolineano che giugno è uno dei principali mesi per stagionalità del segmento 2W e pesa in media il 11% del totale annuo delle vendite e il mercato delle due ruote italiano pesa circa l’11% del fatturato di Piaggio. “Da inizio anno il mercato italiano è in contrazione del 2%, dato coerente con la ns stima di calo dell’1.5% dei volumi dell’area Western Countries per Piaggio”.