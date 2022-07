Draghi: ‘mie dimissioni scelta sofferta e dovuta. Orgoglioso di essere italiano, Italia sa essere forte quando è unita

“Le mie dimissioni sono state una scelta sofferta e dovuta”. E’ quanto ha detto Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato successive alla crisi di governo esplosa la scorsa settimana con la decisione del M5S di non votare il decreto aiuti. La scorsa settimana Draghi ha rassegnato le dimissioni, rifiutate poi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il voto di fiducia al Senato arriverà in serata. Domani la replica alla Camera.

Nelle comunicazioni al Senato, Draghi ha detto di “essere orgoglioso di essere italiano” e che “l’Italia sa essere forte quando è unita”.

“Gli italiani hanno sostenuto questo miracolo civile e sono stati protagonisti delle misure che mettevamo in campo. Penso al rispetto paziente delle restrizioni per contenere la pandemia, all’adesione alla campagna di vaccinazione, all’accoglienza spontanea dei profughi ucraini, al coinvolgimento delle comunità locali nel Pnrr, rendendolo il più grande progetto di trasformazione dal basso. Mai come in questi momenti sono stato orgoglioso di essere italiano”, ha detto il presidente del Consiglio.