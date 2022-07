Draghi: ‘approvare al più presto riforma fisco: intendiamo ridurre Irpef, superare Irap, razionalizzare l’Iva’

Così, nelle comunicazioni al Senato, il presidente del Consiglio Mario Draghi: “Dobbiamo approvare al più presto la riforma fiscale che include la riforma della riscossione e varare subito dopo i decreti attuativi”.

“Siamo consapevoli che il sistema fiscale è complesso e spesso iniquo. Per questo non abbiamo mai aumentato le tasse sui cittadini. Per questo occorre procedere con uno sforzo di trasparenza: intendiamo ridurre l’Irpef a partire dai redditi medio bassi, superare l’Irap, razionalizzare l’Iva. I primi passi sono stati compiuti con ultima legge di bilancio che ha avviato revisione Irpef e sistema derlla riscossione che conta 1.100 miliardi di crediti non riscossi, pari a oltre il 60% del pil nazionale, una cifra impressionante”.

Mario Draghi si è così espresso nelle comunicazioni al Senato successive alla crisi di governo esplosa la scorsa settimana con la decisione del M5S di non votare il decreto aiuti. Draghi ha rassegnato le dimissioni, rifiutate poi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il voto di fiducia al Senato arriverà in serata, domani la replica alla Camera.