doValue, firmato contratto di servicing con UniCredit da 1,6 miliardi

Redazione Finanza 14 dicembre 2020 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

doValue ha firmato un accordo con Unicredit che prevede la gestione esclusiva di un portafoglio di crediti leasing NPL di circa 1,6 miliardi di euro (importo lordo complessivo), di cui circa 0,4 miliardi di euro già gestiti dalla società. Il contratto riguarda la cartolarizzazione di un portafoglio di prestiti in sofferenza assistiti da garanzie reali originati da UniCredit Leasing e distribuiti in tutta Italia, con un taglio medio superiore a 500.000 euro. Si tratta della prima cartolarizzazione (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze, GACS) nel mercato incentrata su asset leasing, affidata a doValue. Con questo contratto, si legge nella nota odierna, doValue continua nella realizzazione del business plan 2020-2022, che prevede tra l’altro un potenziamento delle capacità di gestione proattiva degli asset immobiliari in Italia, anche con il trasferimento del know-how di Altamira Asset Management.