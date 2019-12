doValue, contratto con Ubi Banca per gestione portafoglio sofferenze da 0,9 miliardi

Valeria Panigada 17 dicembre 2019 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

doValue ha raggiunto un accordo con Ubi Banca che prevede la gestione di un portafoglio di crediti in sofferenza del valore di circa 0,9 miliardi di euro. L'accordo è incluso nei complessivi circa 11 miliardi di nuovi mandati che la società ha raggiunto nel corso del 2019 in Sud Europa. Il portafoglio è caratterizzato per la quasi totalità da crediti di natura residenziale assistiti da garanzia immobiliare, di dimensione media allineata all’attuale portafoglio di doValue e distribuiti in prevalenza in Nord Italia. Per i crediti oggetto dell’accordo, si prevede inoltre che Ubi avvierà dell’iter per il rilascio, da parte dello Stato, della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze.