doValue: acquistato l'80% di Eurobank FPS, valore pari a 248 milioni

Valeria Panigada 20 dicembre 2019 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

doValue ha sottoscritto con Eurobank Ergasias un accordo per l’acquisizione dell’80% del capitale di Eurobank FPS Loans and Credits Claim Management. Il contratto prevede anche la gestione in esclusiva dei flussi futuri di Early Arrears e NPE (Non-Performing Exposures) originati da Eurobank in Grecia per un periodo di 10 anni. L'acquisizione è stata valutata in 248 milioni di euro in termini di enterprise value, oltre ad un earn-out fino a 40 milioni legato al raggiungimento di target di Ebitda in un orizzonte di 10 anni. Il closing dell'operazione è previsto entro maggio 2020, in seguito alle relative approvazioni regolamentari. Si prevede che l'operazione avrà un impatto positivo sin dal 2020 su tutti i principali obiettivi finanziari di doValue.